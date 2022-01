Liquidation de l’assureur liégeois Intégrale : la fin d’une saga

A Liège, l’assureur Intégrale disparait. Une assemblée générale extraordinaire doit se tenir ce mercredi à Bruxelles. Les actionnaires de cette filiale de Nethys, devront désigner un liquidateur. Une mise à mort symbolique puisqu’Intégrale aujourd’hui, n’est plus qu’une coquille pratiquement vide : l’ensemble de ses 170.000 clients et de sa centaine d’employés sauvés ont été transférés le mois dernier vers la société anonyme Monument Assurance Belgium. Et le nom Intégrale en lettres géantes a déjà disparu du sommet du bâtiment de la place saint Jacques à Liège.

Ne dites plus Intégrale mais Monument Assurance Belgium

La disparition de l’assureur liégeois Intégrale, c’est la fin d’une saga. Il manquait depuis longtemps de liquidités. Son actionnaire principal, Nethys, l’a renfloué à coups de centaines de millions d’euros. Peine perdue. En 2020, Nethys se résout à vendre sa filiale. La Banque Nationale de Belgique s’en mêle et met l’assureur liégeois sous tutelle. Elle organise la vente et le transfert des activités d’Intégrale vers la multinationale de réassurance Monument Re.

La Banque nationale n’a pas fait son travail d’autorité de contrôle



Aujourd’hui, Intégrale est une coquille quasiment vide.

Sa liquidation va laisser certains créanciers sur le carreau. Plusieurs avaient investi dans des obligations. Ils risquent de ne pas revoir leur argent. Pierre Nothomb pour Deminor en représente une partie. Il regrette cette liquidation et la critique : "la Banque nationale n’a pas fait son travail d’autorité de contrôle. Elle a notamment laissé Nethys se servir d’Intégrale, sa filiale assurance pour verser des millions d’euros de bonus à ses anciens dirigeants." Aujourd’hui, les créanciers n’espèrent pas obtenir grand-chose dans cette liquidation.

Lampiris et Intégrale : disparition de 2 sociétés emblématiques liégeoises

A Liège, Monument Assurance Belgium conserve la centaine d’employés de l’ex Intégrale. Mais sur leur nouveau site, figure déjà l’adresse du siège de la compagnie : Bruxelles. Tout un symbole. En mois d’un mois, après Lampiris, c’est une autre société emblématique liégeoise qui disparait.