Ligne haute tension Auvelais/Gembloux: début de la procédure du projet souterrain

Riverains et communes concernées s'étaient opposés au projet d'Elia qui au départ voulait réaliser une ligne aérienne. "Pas esthétique", "laid", "affreux dans notre beau paysage campagnard"... Les critiques étaient nombreuses. À tel point qu'un comité d'opposants s'était constitué. Avec un objectif: bloquer le projet et proposer l'alternative de ligne enterrée.

Pour rappel, la société Elia prévoyait "la démolition de la liaison électrique entre le pylône 7 à Jemeppe-Sur-Sambre et le poste de Gembloux et son remplacement par une nouvelle ligne électrique entre le pylône 6 à Jemeppe-Sur-Sambre et le poste de Gembloux", précise Mélanie Laroche porte-parole de l'entreprise. "Cette fois la procédure légale pour réaliser une ligne souterraine est lancée. Une réunion d'information à l'adresse des citoyens aura lieu le 21 novembre".

Pourquoi ce besoin de changer de ligne ?

"La liaison actuelle arrive en fin de vie. Elle ne répond plus aux futurs besoins en électricité de la région", explique Mélanie Laroche. L'investissement est de 10 millions d’euros. Il s'inscrit dans le Plan de Développement fédéral 2015-2025.

Elia est chargé de gérer le réseau de transport d’électricité à haute tension de 30.000 à 380.000 volts en Belgique. La société emploie 1.200 personnes et gère 8.000 kilomètres de lignes et de câbles souterrains.

Où en est-on ?

L'étude sur l'enfouissement de la ligne haute tension est terminé. Elle longera en grande partie un pipeline de la société Inovyn à Jemeppe-sur-Sambre. Les procédures légales ont débuté. Une réunion d'information est prévue en novembre. Mais vu que les opposants ont obtenu "gain de cause" dans ce dossier et que la ligne enterré est désormais privilégiée, il ne devrait plus y avoir beaucoup d'opposition.