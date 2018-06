Liers: une partie de la cour de récré s'est effondrée, probablement suite aux fortes pluies

Cela aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques… A l'école communale de Liers, sur la commune de Herstal, une partie de la cour de récréation s'est effondrée. Fort heureusement, l'incident a eu lieu dimanche, en l'absence des élèves.

Mais malgré tout en présence de brocanteurs ! Car un marché aux puces se déroulaient justement au sein de l'école hier. Par chance, aucun stand ne se trouvait dans cette partie de l'établissement. Aucun exposant ne s'est donc retrouvé "six pieds sous terre".

Les pompiers se sont évidemment rendus sur place pour sécuriser les lieux. Arlette Raskin est la directrice de cette école qui accueille 110 élèves de maternelle et de primaires. "Sur une demi-heure, tout s’est effondré ! Et la profondeur du trou est vraiment impressionnante : 2 mètres de diamètre et 3 mètres de profondeur…"

D’après les premiers constats, ce sont les fortes pluies des derniers jours qui pourraient être à l’origine de l’effondrement. "Nous avons eu, c’est vrai, des inondations. C’était même un peu la cascade de Coo dans la cour. Et comme il y a des escaliers qui donnent directement sur la partie qui s’est effondrée, les secours qui sont venus pensent que c’est là une partie de l’explication."

Ce lundi matin, des barricades sont toujours installées pour sécuriser les lieux, le temps de réaliser les réparations. Mais les écoliers ont tout de même pu être accueillis normalement ce matin. L'occasion pour leurs professeurs de leur donner, pourquoi pas, un petit cours sur le climat, les stratus et les cumulus...