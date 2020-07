Liège: YFU recherche des familles d'accueil pour des étudiants internationaux

Envie de vivre une belle expérience humaine? L’ASBL YFU Bruxelles-Wallonie (Youth For Understanding) qui organise des programmes d'échanges par le biais d'immersions linguistiques et culturelles accueillera une trentaine d'étudiants internationaux pour l'année scolaire prochaine.

Mais voilà... La crise du covid s'est invitée dans la campagne de recrutement de l’ASBL qui recherche encore une dizaine de familles d'accueil dans la province de Liège.

On s'adapte vraiment au quotidien

L'asbl YFU recherche constamment de nouvelles familles d'accueil. Mais cette année, le covid est passé par là. La campagne de recrutement, qui habituellement bat son plein dès le début du mois de mars, n'a pas eu le même impact. YFU doit aussi faire face à cette crise sanitaire. Marine Thirion, responsable marketing et promotion: "C'est vrai qu'on doit s'adapter au quotidien avec les différentes mesures sanitaires qui sont mises en place, en fonction de chaque autorité aussi du pays. Par exemple, il y a des frontières qui seront peut-être encore fermées, il y aura peut-être une quarantaine qui devra être faite à l'arrivée pour certains étudiants de certains pays. Donc on s'adapte vraiment au quotidien. Quoi qu'il arrive, toute l'année, s'il y a des mesures ou des décisions à prendre, on a vraiment une cellule de crise qui prend des décisions en fonction de l'actualité".

Un accueil bénévole

Tous les types de familles sont les bienvenus: jeunes ou moins jeunes, avec ou sans enfant, familles dites "classiques" ou monoparentales. La condition primordiale est la motivation. Car l'accueil est bénévole. Seuls les frais scolaires et privés sont à charge de la famille naturelle. Marine Thirion: "YFU est vraiment là pour encadrer à la fois les étudiants et les familles. On organise des weekends de suivi et d'encadrement. On peut accueillir pour un trimestre et pas forcément une année scolaire, le temps de faire le point et de voir comment ça se passe. YFU est vraiment là pour soutenir les familles".

YFU recherche encore une dizaine de familles en province de Liège pour accueillir des étudiants qui arriveront chez nous à la fin du mois d'août.

Infos: www.yfu-belgique.be