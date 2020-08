Liège : un faux voisin interpellé pour une escroquerie mise en place pendant un an

Un individu a été interpellé mercredi par la zone de police Meuse-Hesbaye après plus d'un an d'escroquerie, a indiqué jeudi le parquet de Liège. Le suspect se rendait chez les gens en se présentant comme étant leur nouveau voisin. L'homme prétextait alors que son enfant était malade et demandait l'autorisation de disposer de la voiture des personnes ou réclamait de l'argent pour l'aider à soigner son enfant. Cet homme partait donc avec le véhicule ou l'argent pour ne plus donner signe de vie.

Mardi, la zone de police Meuse-Hesbaye avait appelé à la vigilance. Deux personnes, provenant de Wanze et d'Amay, avaient été victimes de la supercherie. Le suspect avait utilisé ce mode opératoire et les victimes, touchées par ce qui leur avait été exposé, avaient donné la clé de leur véhicule, sans jamais le revoir. Deux plaintes avaient donc été déposées. Mercredi, un agissement suspect du même genre avait été communiqué à la police. Le jeune homme a pu finalement être interpellé sur place.

Privé de liberté et déféré au parquet de Liège, le suspect, sans domicile fixe connu, est en aveux concernant les faits. Le dossier a été mis à l'instruction avec une demande de mandat d'arrêt.