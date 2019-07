Liège: un camp pour sans-abri au fort de la Chartreuse

Le fort de la Chartreuse est situé dans le quartier d'Amercoeur à Liège. Depuis quelques années, il accueille des sans-abri. Actuellement, neuf SDF logent sous tente. Ceux-ci peuvent compter sur l'aide de quelques bénévoles pour les encadrer. C'est le cas de Karin Legrand et de Roger Cabay. L'objectif des sympathisants est d'aider les personnes à se mettre en ordre sur le plan administratif. Ils mettent tout en oeuvre pour leur trouver un logement, des meubles et un emploi. Les personnes qui fréquentent le camp ont entre 18 et 70 ans.