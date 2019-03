Liège: un assesseur arrivé en retard est aujourd'hui poursuivi par le parquet

Voilà un courrier dont ce Liégeois se serait bien passé ! L'homme avait été convoqué comme assesseur lors des dernières élections, le 14 octobre dernier. Arrivé avec un quart d'heure de retard, il a été invité à rentrer chez lui car le bureau de dépouillement était complet. Mais, mauvaise surprise, il est aujourd'hui poursuivi par le parquet.

Ce Liégeois est effectivement sommé de payer une amende de 250 euros pour stopper la procédure en cours et éviter d'avoir un casier judiciaire.

Nous avons rencontré cette personne. Elle nous a raconté sa version des faits. "Je me suis présenté le jour J pour le dépouillement, dans une école de Liège. Je suis entré dans le bâtiment. J'ai rencontré trois personnes et un policier. Ils m'ont dit que c'était complet. Je leur ai demandé si je devais signer un document. Ils m'ont répondu 'non', que je pouvais repartir."

L'affaire en est restée là jusqu'à la fin de la semaine dernière. C'est à ce moment-là que le Liégeois reçoit alors un courrier du parquet, un document dans lequel (c'est noté noir sur blanc) il est considéré comme "assesseur défaillant" au regard de la loi électorale (voir photo du document ci-dessous).

"Le document émane du parquet du Procureur du Roi me demandant de verser le montant de 250 euros pour éviter toute poursuite. On me reproche de ne pas m'être présenté. Mais c'est faux ! Je suis donc très surpris."

Du côté du parquet, on confirme que les assesseurs considérés comme "défaillants" sont systématiquement poursuivis.

Si une dispense n'a pas été accordée, les assesseurs convoqués sont effectivement poursuivis en cas d'absence ou d'arrivée hors délais. Mais un léger retard est tout de même toléré.

Dans ce cas précis, ce Liégeois est donc invité à envoyer un courrier pour plaider sa bonne foi. Mais, idéalement, il aurait dû exiger du bureau de vote un document confirmant qu'il s'est bien rendu sur place mais qu'on l'a autorisé à repartir.