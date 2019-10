Liège: Testez gratuitement des nouveautés saisissantes à la Virtual Week

C’est parti pour la 3e édition de la Virtual Week au ReLab, place Saint-Etienne à Liège. Jusqu’au 26 octobre le public peut venir tester, gratuitement, des animations virtuelles et ludiques. Mais pas que…

Alain Gallez (Stereopsia) : "L’objectif de Liège Virtual Week est vraiment d’apporter au public les dernières technologies immersives qu’on appelle réalité virtuelle ou encore réalité augmentée. Il s’agit de technologies qui vont rentrer dans leur quotidien dans les années qui viennent. C’est vraiment l’occasion de venir découvrir de manière ludique et culturelle ces nouvelles technologies et comment les visiteurs peuvent se les approprier en les comprenant et en devenant, plus tard, des consommateurs actifs. L’évolution technologique fait que, dans les toutes prochaines années, beaucoup d’éléments de notre vie quotidienne vont être impactés avec des évolutions massives dans les 10 années à venir".