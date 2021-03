Liège: Soumagne troquera les sacs plastiques pour les conteneurs à puce dès 2022

La commune de Soumagne a présenté ce vendredi 12 mars à la presse le nouveau système de collecte de déchets qui sera mis en place sur son territoire en partenariat avec l'intercommunale de gestion des déchets Intradel. Le 1er janvier 2022, les sacs plastiques seront ainsi remplacés par un système de conteneurs sur toute la commune.

Soumagne va ainsi rejoindre les 53 communes qui participent déjà au nouveau système de tri Intradel, ce qui représente un peu plus de 660.000 habitants en province de Liège. Le passage à ce nouveau système permet de répondre aux exigences européennes et wallonnes en matière de tri et garantit un plus grand bien-être de travail pour le personnel de collecte. "Nous avons jugé que la mise en place de conteneurs à puces était la plus pertinente", a expliqué le bourgmestre Benjamin Houet. La collecte des déchets organiques en sacs n'est en effet pas concluante.

Augmenter le tri

Dans certains cas, les sacs biodégradables se décomposent ou se déchirent, ce qui peut causer des problèmes de salubrité publique. Les Soumagnards produisent actuellement 151 kilos de déchets ménagers résiduels par an et par habitant, ce qui les place parmi les plus mauvais élèves des 72 communes partenaires d'Intradel. "On a comme objectif d'augmenter le tri minutieux de la part des habitants", a commenté l'échevin en charge de l'Environnement Michel Mordant.

Les communes avoisinantes, qui ont déjà adhéré au nouveau système de tri, affichent de meilleures données: 74 kilos pour Herve, 75 kilos pour Olne ou encore 91 kilos pour Fléron. La proposition de dessaisissement au profit d'Intradel sera déposée par la majorité communale le 22 mars prochain dans le but d'être votée par le conseil communal. Il faudra toutefois attendre le mois d'octobre pour que le règlement-taxe soit voté. Le coût-vérité est estimé à 102,46%