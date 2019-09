Les quatre accès rouverts sur la liaison E40/E25 à Liège

Quatre accès à l'autoroute E40/E25 à Liège ont été fermés lundi soir en raison d'une "panne technique de la signalisation dynamique", a communiqué la porte-parole de la Sofico, qui gère les infrastructures routières de Wallonie. Ces accès sont fermés temporairement, a-t-elle précisé.

Les accès fermés le sont en direction du Luxembourg, aux Guillemins et Val Benoît, et en direction de Bruxelles, à Belle île ou Grosses Battes, et Val Benoît. Les automobilistes sont invités à "adapter leur itinéraire". De 70.000 à 90.000 véhicules passent chaque jour par ces accès. Ils sont particulièrement nombreux en heure de pointe.