Liège: préavis de grève des techniciennes de surface de la Justice

Les techniciennes de surface de la Justice en région liégeoise sont en colère et menacent de déposer raclettes et balais.

Elles croulent sous le travail et en ont assez de ne pas être entendues. Elles réclament du personnel supplémentaire.

Avec les départs non remplacés et les malades, il manquerait au moins 18 personnes sur 60 en moyenne par semaine et la charge de travail devient insupportable.

A la justice de paix de Limbourg, par exemple, il n'y a même plus personne pour nettoyer. "Depuis décembre dernier, ce sont les employés qui en plus de leur boulot assurent l'entretien des locaux et des sanitaires", dénoncent les syndicats. Ils viennnet d'ailleurs , en front commun, de déposer un préavis de grève.

Les organisations syndicales demandent l'ouverture rapide de négociations avec le ministre Koen Geens.