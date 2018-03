Liège poursuit ses Métamorphoses : deuxième édition du festival en vue

Et puis si vous avez conservé une âme d’enfant, tout au long du festival, du 9 au 13 mai, une chasse aux origamis est organisée dans les rues de Liège. Chaque jour, un origami imprimé en 3D sera caché quelque part dans la métropole liégeoise. A vous de le retrouver grâce à quelques indices distillés sur le compte Instagram de la ville et sur Vivacité. Récompense à la clef.

Le dimanche 13 mai, c’est le paradis des enfants au parc de Heuster à Chaudfontaine. Des manèges vintages aux attractions faites de bric et de broc, rien à voir avec les classiques auto-scooters de fête foraine.

Les 10, 11 et 12 mai, le vaisseau l’Aéroflorale II fera escale dans le centre de Liège. Cette machine volante de 15 mètres de haut est pilotée par les explorateurs de l’expédition végétale. Ils viendront conter leurs aventures rocambolesques au public.

Le festival débute dans la chaleur et les flammes. C’est le spectacle " un tempérament de feu ", qui ouvre le bal, place Jean Jaurès à Hertsal. Une prestation "brute", de "lave et de métal".

Du 9 au 13 mai, c’est reparti pour le festival Métamorphoses. Deuxième édition après le succès de 2016. A Liège mais aussi Ans, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Flémalle, Grâce-Hollogne, Neupré, Trooz et Saint-Nicolas, une flopée de spectacles gratuits et en plein air. Petit avant-goût…

L'acrobate Chloé Moglia présentera son spectacle le 10 mai au théâtre de la Boverie, à 6 mètres d'altitude - © Johann Walter Bantz

Hommage à une ville en pleine transformation

Après le succès de l'édition 2016, qui a attirée quelque 75 000 visiteurs, "nous voulions éviter toute comparaison possible", plaisante Philippe Kaufmann, le directeur artistique des Métamorphoses. Cette année, le festival durera un jour de plus que lors de la précédente édition. Il ne se limite plus à Liège ville, mais s'étend à plusieurs communes de la métropole, comme Seraing, Herstal ou Chaudfontaine.

Le festival ne porte pas son nom "les métamorphoses", par hasard. "Il y a peu de villes en Europe qui connaissent autant de changements dans un sens positif que Liège", se félicite Jean-Christophe Peterkenne, le directeur stratégie et développement de la ville de Liège. "Il faut que les citoyens le sachent, mais il faut aussi le montrer à l'extérieur". Ce festival, c'est donc "l'un des éléments de toute une stratégie", pour rendre la ville plus attractive.