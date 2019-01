Liège: plus de 2000 étudiants se mobilisent pour le climat

C'est le premier des rassemblements léigeois pour le climat. C'est parti de quelques étudiants dans quelques écoles puis d'une page facebook "youth for the climate act 1" pour se terminer par un grand rassemblement ce jeudi devant l'hôtel de ville de Liège.

Ils sont plus de 2 000 à avoir rejoint par petits groupes , sur le temps de midi, la place du Marché. Ils sont issus d'une dizaine d'écoles du secondaire et soutenus par la fédération des étudiants. Pancartes et banderoles brandies, ils crient leur colère contre l inaction en matière climatique.

"Non à la pollution , oui à l'écologie"

En chanson, en slogan, ils dénoncent la pollution: "les 3 plus grands bateaux du monde polluent plus que les voitures diesel", lance cet étudiant, " il faut que les grands patrons bougent, qu'ils changent". "C'est notre futur, c'est nous qui allons le payer", explique cette jeune fille, "il n' y a plus de temps à perdre, le climat n'attend pas". Avec sa pancarte "si le climat était une banque, il serait déjà sauvé", cette autre étudiante ne mâche pas ses mots: " on donne des millions, des milliards aux banques et on n'agit pas pour le climat!".

On peut tous agir

Du haut des marches de l'hôtel de ville, quelques mots: "à Bruxelles ils sont 32 000, on va enfin faire bouger les choses..On peut tous agir, chez nous, dans nos écoles..." Ils agissent d'ailleurs déjà: "on utilise des gourdes, on mange moins de viande, on se déplace à vélo, à pied, on trie nos déchets".

Le rassemblement s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. Une délégation a été reçue par le bourgmestre. Tout est rentré dans l'ordre peu après 14H. Une manifesation qui, comme à Bruxelles, sera suivie d'autres.