Liège : nouvelle action du non-marchand pour une revalorisation du secteur

A l'appel de la CNE Liège, une nouvelle action a été menée jeudi matin en faveur des travailleurs du secteur non-marchand. Ils réclament une revalorisation salariale et une amélioration des conditions de travail.

L'action s'est déroulée sur la passerelle Saucy, lieu choisi pour son côté emblématique vu qu'elle relie les deux rives de Liège. Sur une poupée géante en tenue d'infirmière, on pouvait lire "Rendons visible l'invisible". Pour montrer leur détermination à obtenir gain de cause quant à leurs revendications (revalorisation salariale, amélioration des conditions de travail et augmentation de l'offre de services de qualité à la population), les participants ont fait du bruit en tapant sur des marmites, poêles et casseroles.

"Du fédéral, nous avons obtenu 600 millions + 400 millions pour les blouses blanches mais nous n'avons pas d'écho au niveau de la Communauté française et de la Région wallonne... Nous voulons que l'invisible soit visible dans les maisons de repos, les crèches, l'aide à la jeunesse, l'aide à domicile... Il faut un refinancement pour améliorer les conditions de travail, rendre la profession attractive. Les entités fédérées doivent passer des promesses aux actes. Un dernier accord porte sur 30 millions or, vis-à-vis de l'apport du fédéral ce n'est pas suffisant, nous réclamons 250 millions", a précisé Nicolas Cahay, secrétaire permanent CNE Liège. "Les travailleurs ont donné tout ce qu'ils pouvaient durant la crise, il faut désormais de meilleures conditions de travail. La marmite est le symbole de la mise sous pression alors si les entités fédérées ne soulèvent pas la soupape, ça va exploser dès la rentrée."

Quant à Yves Hellendorff, secrétaire national CNE non-marchand, il a insisté sur la mobilisation des travailleurs durant la crise liée à la pandémie de coronavirus et sur les risques qu'ils ont pris pour eux-mêmes, leurs familles et les bénéficiaires "par manque de moyens et décisions politiques contradictoires". "Chacun et chacune, vous avez fait plus que tous les autres durant la crise. Alors, on ne peut pas tout donner à l'économie et moins au social et à la santé. Nous voulons une reconnaissance de ce que vous apportez au niveau du bien-être dans cette société", a-t-il dit.