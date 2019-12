Liège : les SDF de la Chartreuse ont un nouveau cabanon

Elan de solidarité

Le déchargement du matériel a commencé - © rtbf

Grâce aux bénévoles qui les encadrent, les SDF vont récupérer un cabanon. " On a été surpris, on a eu énormément de personnes qui se sont proposées pour venir reconstruire le cabanon, on a aussi eu de généreux donateurs et on a pu acheter ce matériel. L’isolation arrivera demain et le foyer pour chauffer lundi", explique Karin Legrand," il fallait aller au plus vite car depuis l’incendie leur moral est au plus bas et avec les pluies, ils n’avaient plus rien pour faire sécher leurs vêtements, pour se réchauffer". Félix et Didier sont parmi ceux qui viennent donner un coup de main : "parce que cela peut arriver à tout le monde. Moi j’ai perdu mon emploi mais heureusement j’ai une maison. Si on ne les aide pas, il y en aura de plus en plus. Ils n’ont pas demandé à se retrouver dans cette situation", expliquent-ils.

Geoffrey vit dans ce camp : "ce cabanon, c’est indispensable, on peut se rassembler, parler, manger ensemble. Je ne comprends pas qu’on détruise le peu qu’on a, c’est dégueulasse, c’est de la méchanceté".

L’enquête progresse et du côté des bénévoles, on se réjouit de voir ce cabanon accueillir tout le petit groupe en attendant des jours meilleurs car les projets ne manquent pas.