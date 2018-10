Liège : les résultats définitifs pourraient ne pas tomber avant lundi matin

Avec seulement six bureaux sur soixante dépouillés à Liège en milieu de soirée, les résultats définitifs pourraient ne pas être connus avant lundi matin, a indiqué dimanche soir Pierre Verjans, politologue à l'Université de Liège, sur le plateau de RTC Télé Liège.

Sur base des six bureaux de vote dépouillés, le PS du bourgmestre sortant Willy Demeyer est en tête avec plus de 3.100 voix. Le MR pour Liège suit, mené par la présidente du Sénat Christine Defraigne, avec plus de 1.700 voix. Le PTB de Raoul Hedebouw talonne le MR avec plus de 1.500 votes. On relève également que le mouvement citoyen Vert Ardent dépasse largement le cdH, en majorité avec le PS, avec plus de 1.100 voix.

Pierre Verjans a expliqué s'être entretenu dernièrement avec le bourgmestre de Liège et ils ont ensemble estimé que les résultats définitifs pourraient ne pas être connus avant 6 ou 7h00 du matin lundi.