Liège : le wifi gratuit en ville, c’est fini !

Depuis 2014, Liège est dotée d’un réseau wifi urbain gratuit. Il s’agissait à l’origine d’un projet pilote mené dans 6 villes. Mais, Liège vient d’y renoncer. Dans le budget 2020 adopté la semaine dernière, la dépense relative à ce wifi urbain a, en effet, disparu. C’est ce que révèlent nos collègues du groupe Sudpresse.

Le coût du wifi urbain était de 80.000 euros par an pour la Ville de Liège. Mais, son abandon n’est pas uniquement lié à des raisons financières. L’utilisation du réseau n’était pas optimale. Il faut dire que son existence même était peu connue par les utilisateurs potentiels. Aujourd’hui, le système est jugé complètement dépassé, par la 4G et prochainement, la 5G, avec un coût des données mobiles qui a bien diminué et qui a donc réduit l’intérêt d’un wifi urbain.

Cependant, le wifi gratuit en ville, ce n’est pas tout à fait fini. La Région wallonne privilégie, en effet, désormais l’installation d’un réseau wifi gratuit intérieur dans les bâtiments publics très fréquentés. C’est aussi désormais la priorité de la ville de Liège.