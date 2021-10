Liège : le tunnel de Cointe à nouveau ouvert dès 6 heures ce vendredi 15 octobre

Le dernier tronçon de la liaison E25-E40/A602, soit la portion comprise entre l’échangeur des Grosses Battes et l’échangeur du Val-Benoît, sera de nouveau accessible sur toute sa longueur dès 6h, avant les heures de pointe matinales, ce vendredi 15 octobre.

La réhabilitation partielle des équipements et de l’infrastructure permet en effet aux véhicules légers et aux poids lourds en desserte locale de pouvoir y circuler mais sur une seule voie par sens et avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h.

Cette limitation de vitesse était déjà très fréquemment appliquée aux heures de pointe grâce à la commande dynamique de signalisation afin de fluidifier la circulation et d’éviter le phénomène de files en accordéon.

Dès le mois de décembre, certains équipements supplémentaires seront réhabilités et permettront la libération de la seconde voie de chaque sens mais toujours avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h.

Cette réouverture encore limitée devrait permettre d’apporter un peu d’oxygène à la mobilité en région liégeoise.