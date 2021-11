Liège : le Plan Hiver 2021-2022 est activé

Les premières neiges peuvent arriver… Les 124 agents communaux mobilisés pour le Plan Hiver 2021-2022 de la Ville de Liège sont prêts. Spécialement formés à la conduite et au maniement des épandeuses ainsi qu’à la maintenance du matériel, 65 sont affectés aux circuits prioritaires et 59 aux circuits secondaires. Soit, 550 km de voirie.

" Ces deux circuits distincts fonctionnent avec la même rapidité mais selon une organisation différente afin d’être le plus efficace possible " explique l’Echevin des Travaux, Roland Léonard. " Le circuit prioritaire concerne les voies d’accès aux hôpitaux, les itinéraires des transports en commun, les grands axes de circulation et les voiries qui desservent les pôles économiques et nécessitent des moyens d’épandage importants tandis que le circuit secondaire concerne plutôt les voiries de quartier plus difficilement accessibles où l’on trouve par exemple des places ou la présence d’escaliers qui nécessite des moyens spécifiques avec des véhicules de plus petits gabarit".