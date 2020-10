Liège, le nouvel épicentre de l’épidémie de coronavirus en Belgique ?

Jeudi en Prime - Julien Compère - Administrateur délégué CHU de Liège (13/20) - 15/10/2020 Depuis début septembre, la Belgique fait face à nouveau à une résurgence du coronavirus, bien plus importance que celle de l'été. La croissance du nombre de cas est très importante ces deux dernières semaines, tout particulièrement en région de Bruxelles et en Wallonie. Les hospitalisations augmentent fortement. Une accélération constante et maintenue. A certains moments, nous franchissons maintenant le cap des 200 admissions par jour. Julien Compère administrateur délégué du CHU de Liège, fera le point sur la situation sanitaire et la capacité des hopitaux du pays à affronter ce qu'on appelle désormais la deuxième vague de l'épidémie