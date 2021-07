Liège : le centre Fedasil a besoin d’équipements de foot

Le centre pour demandeurs d’asile de Liège lance un appel aux dons pour des équipements de football. Deux éducateurs ont monté une équipe de mini-foot avec une dizaine d’adolescents de ce centre Fedasil. Leur objectif est d’inscrire l’équipe en championnat : "On les entraîne pour l’instant. On apprend les bases. On espère aller le plus loin possible. Ils ont participé à un tournoi, et ils sont arrivés 10e sur 20, donc c’est déjà bien. Cela leur fait plaisir, et puis cela donne une bonne image de Fedasil", explique Flavio Franchi, éducateur et entraîneur de l’équipe.

Le football est en fait devenu un exutoire pour ces jeunes. Beaucoup sont arrivés en Belgique seuls, et ils se sont trouvé une famille sur le terrain : "Avant de commencer le foot, je ne connaissais personne, j’étais seul dans ma chambre. Le sport, ça rapproche, ça crée de l’amitié. Le foot nous aide à nous comprendre parce qu’on vient de cultures différentes, on a des langues différentes", confie un des jeunes joueurs.