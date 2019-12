Liège: la Ville interdit aux pompiers de distribuer des hot-dogs aux SDF le soir du réveillon de Nouvel an

A Liège, la ville interdit aux pompiers de distribuer des pains saucisses aux sans-abris, le soir du réveillon de Nouvel an. La demande d'action caritative avait été introduite par un peloton de pompiers de garde, le 31 décembre. L'idée, c'était simplement de partager un moment de solidarité un jour de fête, Place Saint-Lambert, avec les SDF. Les hommes du feu ont été surpris par le refus de la ville. C'est le cas de Christian Defourny. "Tout simplement pendant la journée, on aurait fait de la soupe avec certains sponsors qui nous donnaient des pains, des saucisses ou des denrées non périssables. On aurait distribué cela aux sans abris. On est vraiment déçus de la globalité de la décision, qui a été un non catégorique", explique ce pompier liégeois.

Selon les pompiers, cette action leur aurait permis de se rapprocher des plus démunis. " Toute l'année, on travaille pour eux. Des collègues sont sur ambulance, on est là 24h/24. Donc, on vit la misère avec eux. Et, ce qu'on aurait voulu, c'est vivre autre chose que de les voir dans le malheur, les voir blessés, etc. Ici, on aurait passé un bon petit moment ensemble, et discuter comme vous et moi, des choses de la vie. On a l'impression qu'on nous dit "ben écoutez, oui, vous vous en occupez toute l'année, mais pour un truc comme ça, c'est bon quoi, laissez tomber". Cela nous a vraiment choqué, vraiment", souligne Christian Defourny.

Pour le bourgmestre, Willy Demeyer, cette interdiction de distribuer de la nourriture, c'est d'abord pour ne pas stigmatiser les plus démunis. Question de respect. La Ville reconnaît la générosité de l'initiative, mais conseille aux pompiers de s'adresser aux services publics et aux organismes spécialisés dans la prise en charge des plus pauvres.