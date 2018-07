Liège: la Place Saint-Lambert en mode K-pop

Ils ont dansé tout juillet sur de la musique populaire coréenne et voici venu le temps de montrer le résultat de leur travail. Ce vendredi matin, une cinquantaine de stagiaires de la K-pop Academy, à Bruxelles, ont pris le bus pour deux flashmobs régionales. Première étape, Liège. À trois reprises, entre 10h45 et midi, la Place Saint-Lambert s'anime.

Parmi les danseurs, un détonnant duo mère-fille. "Je trouve que c'est un beau challenge, explique la maman, Sophie. Et que c'est bien de montrer aussi que des personnes plus âgées peuvent faire de la K-pop." Sa fille Margaux poursuit: "On se motive toutes les deux chacune à son tour et on peut répéter ensemble le matin, c'est super!"

Musique sucrée, clips léchés, chorégraphies variées... Parmi les raisons d'aimer la K-pop, il y a aussi le mélange de genres. Emmanuelle: "(Le style) Girly, c'est tout ce qui est féminin, tout en rose, les petites filles. (Le style) Boyfriend, c'est genre hip-hop..." Adrian: "On a beau être un garçon ou une fille, il n'y a pas de danse imposée. Très souvent, les garçons font des trucs plus macho. Mais là, pas du tout".

La K-Pop a connu un boom en 2012 avec le hit mondial Gangnam Style. Une petite baisse a suivi avant un véritable retour en force, explique Sangwoo Lee, l'organisateur de la K-pop Academy: "Pendant trois ans, ça a diminué un peu, mais maintenant, grâce à BTS, le groupe populaire de chansons coréennes, la K-pop a augmenté. Ils sont partout dans le monde."

Côté public, on trouve des touristes, des passants ainsi que des fans, ravis de voir la K-pop débarquer à Liège. Pour Meryem, ça manquait, jusqu'ici ! "Pour le moment, il n'y a rien du tout, parce que je pense qu'on est une minorité. Je pense que ça va se répandre au fur et à mesure."

La Corée du Sud a fait de cette musique une arme de séduction. Ce stage de danse, mais aussi de chant, organisé par le Centre culturel coréen de Bruxelles était gratuit. Cent personnes y ont participé. Et la diffusion de la culture coréenne ne s'arrête pas à la capitale. Après le flashmob de Liège, Anvers devait danser à son tour.