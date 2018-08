Liège: la fin du projet de la coopérative Socios Standard

Le projet d'entrée de supporters du Standard dans le capital du club sous une forme coopérative, c'est fini. Ce projet était défendu depuis 2013 par la coopérative Socios Standard. Elle avait réussi à rassembler 52 000 euros, un capital souscrit par quelque 130 coopérateurs.

L'actuel président du club Bruno Venanzi s'était plusieurs fois déclaré favorable à cette ouverture. Pourtant, le 30 juin dernier, l'assemblée générale de la coopérative a décidé de mettre la société en liquidation et de rembourser intégralement leurs parts aux coopérateurs. Pierre Eyben, administrateur et fondateur de la coopérative Socios Standard: "On a le sentiment qu'il y a deux noeuds au-dessus desquels on n'a jamais réussi à passer. C'est, un, notre relation avec la Famille des Rouches, la coupole des clubs de supporters organisés au sein du Standard, qui s'est montrée assez vite pas collaborante. Et le deuxième, c'est une position de plus en plus attentiste de la part de la direction. Bruno Venanzi, quand il reprend le club en 2015, annonce que c'est un de ses grands projets que de mettre cela en place. Très vite, on le rencontre. Avril 2016, on lui remet ce qu'on appelle une lettre d'intention, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on propose que notre structure coopérative rentre dans le capital du club. Depuis, jamais vraiment un calendrier établi et quelque chose où on nous dise: voilà, on va ouvrir de telle façon, on est d'accord ou pas avec les conditions que vous proposez et on se lance à tel moment."

Si Pierre Eyben et la coopérative dressent ce constat, ils n'accablent finalement personne. "Bruno Venanzi, je pense qu'il y a quand même une part de lui qui était convaincue de cela quand il s'est lancé. Notre sentiment, c'est que ça s'est un peu étiolé, sa conviction sur la possibilité de le faire. Nous, on n'est pas à la gestion de ce club, on ne voit pas les détails, on ne voit pas les difficultés. On fait juste le constat que nous, on a une responsabilité par rapport aux personnes qui nous ont confié de l'argent. Dans un temps de un an ou deux, on ne voit pas le projet se mettre en place. Donc on préfère cesser."

Avant de lancer la liquidation, la coopérative a décidé d'attendre septembre. Elle laisse d'ici là à la Famille des Rouches, qui fédère 64 clubs de supporters, la possibilité de reprendre le flambeau. Mais la Famille des Rouches nous a indiqué qu'elle ne reprendra pas le projet dans l'état actuel. De son côté, le club du Standard, n'a pas souhaité réagir.