Liège : la brocante de St-Pholien a repris droit de cité en Outremeuse

Le jour se levait à peine ce matin qu’ils étaient bien là : les 50 marchands de la Brocante de Saint-Pholien n’avaient qu’une envie se réinstaller à leur endroit fétiche. Depuis une semaine, les brocantes pouvaient reprendre mais avec des règles strictes. La ville de Liège a donc réorganisé sa brocante avec parfois des choix difficiles : "il fallait limiter le nombre d’exposants à 50. On a donc choisi parmi les abonnés uniquement et puis par ordre d’ancienneté. Pour l’instant, les vendeurs occasionnels ne peuvent pas venir. On a aussi défini un sens de circulation piétonne avec un seul point d’entrée et un seul point de sortir", explique Dominique Ravoet, la responsable de la brocante. Du gel hydroalcoolique était aussi disponible et un comptage était prévu mais pas facile de faire respecter toutes les consignes quand certains se promènent dans tous les sens.