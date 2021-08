Liège: la 5ème édition du Beer Lovers' Marathon vient en aide aux sinistrés des inondations

Ce vendredi, du côté des Guillemins, débutera la 5ème édition du Beer Lovers' Marathon. Un marathon qui met l’accent sur le plaisir de courir en assurant une animation constante des participants: dégustations de bière, musique, DJs, fanfares, artistes de rue seront en effet présents tout au long du parcours.

Ce matin, Gérald Evers, l'un des organisateurs, était l'invité de la rédaction de Liège. "Un marathon, ce n'est pas facile du tout, et l'idée, derrière le Beer Lovers' Marathon, c'était de transformer un effort qui est quand même assez incroyable en une fête, et que les gens, à force de s'amuser pendant 42 kilomètres, ne se rendent pas compte qu'ils ont mal aux jambes et arrivent au bout" explique Gérald Evers. "Et ça marche plutôt bien puisqu'il y a à peu près 40% des gens qui viennent faire leur premier marathon chez nous parce qu'ils savent qu'ils peuvent y arriver facilement".

Un parcours de 21 kilomètres

Nouveauté cette année: un parcours de 21 kilomètres a été ajouté par les organisateurs. Plus court, donc plus accessible, et dont tous les bénéfices seront versés aux sinistrés des inondations. Gérald Evers: "Après les inondations, on a dû revoir le parcours et faire deux boucles de 21 kilomètres à la place d'un parcours de 42 kilomètres. Et on s'est dit que c'était l'occasion de faire un parcours de 21 kilomètres non seulement dont tous les bénéfices seront donnés aux sinistrés des inondations, mais aussi pour que les gens qui ne savent pas ou qui ne sont pas sûrs de savoir faire un marathon puissent découvrir l'ambiance sur notre parcours".

Un parcours qui a été un peu modifié cette année, mais qui garde les grands classiques comme la montagne de Bueren, les escaliers du Thier de la Fontaine, ou encore le dessus de la Citadelle et l'Ile Monsin, avant un retour le long du Ravel jusqu'au parc de la Boverie et la gare des Guillemins.

Un festival de musique au profit des sinistrés

Autre nouveauté cette année: les organisateurs ajoutent un festival de musique dont tous les bénéfices iront également aux sinistrés: "On a tous été bouleversés par les inondations. On a donc décidé de modifier les inscriptions pour les reverser aux sinistrés pour le semi-marathon, et on a aussi ajouté un festival de musique où là, on a contacté des artistes liégeois qui ont tous répondu présent. On donnera donc tout ce qu'on gagne au bar aux sinistrés des inondations".

Les organisateurs ont aussi voulu donner un coup de pouce aux brasseurs qui ont été touchés, eux, par la crise sanitaire: "C'est un peu spécial cette année parce qu'on essaye que les brasseurs vendent le plus de bières possible, que les artistes qui n'ont plus joué depuis longtemps puissent jouer, que les coureurs qui veulent faire la fête et qui n'ont plus couru depuis longtemps puissent courir, et tout ça au bénéfice des sinistrés. Ça fait beaucoup de causes en même temps, mais c'est ce qu'on essaye de faire, et on travaille d'arrache-pied pour y arriver".

L'affiche musicale et toutes les infos pratiques sur le site beerlovermarathon.be