Liège: l'ex-épouse du djihadiste Lotfi Aoumeur condamnée à un an de prison avec sursis

Une Verviétoise de 26 ans a été condamnée vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine d'un an de prison avec sursis et à une amende de 6.000 euros avec sursis pour participation aux activités d'un groupe terroriste. Cette jeune femme, épouse du djihadiste Lotfi Aoumeur, avait été interpellée alors qu'elle tentait de rejoindre son mari en Syrie.

Alors âgée de 20 ans, la jeune femme avait été arrêtée en août 2014 à la frontière hongroise en compagnie de sa fille de 10 mois. Elle avait quitté la Belgique pour tenter de rejoindre en Syrie le Verviétois Lotfi Aoumeur, devenu son époux durant l'été 2012 après un mariage religieux. Celui-ci avait rejoint les rangs de l'État islamique.

La jeune femme avait été inculpée de participation aux activités d'un groupe terroriste. Son mari, qui avait proféré des menaces précises à l'égard de la Belgique à travers un enregistrement vidéo, aurait trouvé la mort en Irak en se faisant exploser lors d'un attentat-suicide.

Devant le tribunal, la jeune femme avait soutenu qu'elle avait effectué ce voyage dans le but de participer à une cause humanitaire. Elle prétendait avoir été manipulée de longue date par Lotfi Aoumeur, qui lui avait promis des conditions de vie idylliques en Syrie alors qu'elle était jeune et naïve.

Le parquet fédéral avait souligné que la prévenue n'ignorait pas qu'elle partait rejoindre son mari, combattant de l'État islamique.

Le tribunal l'a condamnée à une peine d'un an de prison avec sursis probatoire et à une amende de 6.000 euros avec sursis.