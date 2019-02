Liège: l'enveloppe translucide du futur Mad Musée, une audace architecturale

Le Trink Hall tire son nom du premier bâtiment construit dans le parc d'Avroy en 1880 - © Tous droits réservés

Rebaptisé le Trink Hall, du nom du premier bâtiment bâtiment construit dans le parc au 19e siècle, le nouveau musée sera inauguré en mars 2020. L'idée, c'est de renouer avec l'esprit du premier bâtiment qui était un endroit où on se rencontrait et où on se divertissait.