Liège : importante panne d'électricité rétablie après 40 minutes

A Liège, le problème est survenu à un poste haute tension de Bressoux qui couvre Liège et Herstal. A 10h31, l’électricité a été coupée dans de nombreux foyers liégeois notamment à Bressoux, dans le quartier du Péri et de la Citadelle et à Herstal, dans le quartier de la FN. A l’hôpital du CHR, le groupe électrogène s’est mis en marche. Sans conséquence sur l’activité hospitalière et les patients. La panne a été provoquée par un entrepreneur proche du site. Lors de travaux de terrassement, une ligne enterrée a été endommagée. Le poste de Bressoux s’est automatiquement mis à l’arrêt. Un transformateur de réserve a pris le relais. La situation a été rétablie à 11h30.