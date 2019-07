Liège: gros succès pour la première boutique dédiée à Harry Potter

C'est une première à Liège et en Belgique : l'ouverture d'une boutique dédiée à 100% au héros de plusieurs générations : Harry Potter.

"J'avais 13 ans quand le premier livre d'Harry Potter est sorti et j'ai directement accroché. Cela m'a même donné le goût de la lecture, explique Stanig Blistain (directeur de la boutique). Il s'agit d'une véritable passion. Ici, tout est dédié à 100% au petit sorcier. Il y a un maximum de produits dérivés comme du textile, du bijou, de la figurine, du collector mais également une gamme dédiée à la décoration qui sera bientôt disponible dans notre boutique".

À l'intérieur de la boutique, après avoir écarté les lourdes tentures en velours rouge, on découvre des centaines d'objets en référence au contenu des livres de J.K Rolling. Pour arriver à créer cette atmosphère dans un commerce, un passionné, Stanig Blistain, et son entourage ont retroussé leurs manches.

Un petit client fan d'Harry Potter - © rtbf.be

Un public conquis

"Les 4 maisons" accueille, en cette journée d'inauguration, un public venu en masse et de tout âge. Qu'il s'agisse de la maman accompagnant son petit garçon, aux trentenaires qui ont suivi le début des aventures d'Harry Potter, il y a surtout un public fan du sorcier.

Comme l'explique Fanny, 19 ans. "Je suis fan d'Harry Potter depuis que je suis toute petite et quand j'ai appris qu'une boutique ouvrait en Belgique, je me suis tout de suite précipitée. J'ai découvert beaucoup d'objets cults. Il y a aussi les meubles que l'on voit dans les films. On pourrait vraiment imaginer le voir rentrer ici".

La suite des aventures de la boutique de la rue du Méry sur la page FB "Les 4 maisons".