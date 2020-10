Liège ferme le Théâtre, l'Opéra, l'Orchestre philharmonique et le Forum

L'annonce est tombée ce lundi soir. La Ville de Liège, avec les directions des institutions concernées, a décidé de suspendre les activités de quatre grandes institutions culturelles liégeoises. Les salles du Théâtre de Liège, l'Opéra Royal de Wallonie, le Forum et l'Orchestre philharmonique doivent fermer leurs portes dès ce mardi 27 octobre et jusqu'à nouvel ordre. Malgré tous ces efforts consentis par les artistes, les techniciens, les équipes d’encadrement mais aussi les spectateurs, la situation sanitaire impose malheureusement de ne plus permettre l'accès du public à ces salles, précise le communiqué du bourgmestre.

Cette fermeture pourrait en annoncer d'autres. Dans son communiqué, Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège, ajoute : des contacts seront pris à très brève échéance afin d’envisager l’extension de cette mesure.

Contacté ce soir, Serge Rangoni,le directeur du Théâtre de Liège, n'est pas étonné. On se doutait qu'on allait suivre, vu la situation sanitaire. Il y a eu une concertation parfaite avec la Ville de Liège à ce sujet. Le Théâtre, comme les autres salles, avaient mis en place de nombreuses mesures sanitaires et réduit la capacité des salles. Cela n'a pas suffit. Il était indispensable qu'on mette ces efforts en place, poursuit Serge Rangoni, mais la situation est à ce point dangereuse et grave qu'il fait vraiment éviter que les gens se retrouvent dans les transports en commun, pour aller au théâtre. La question n'est pas d'être dans une salle spectacle, masqué, avec toutes les précautions, la question, c'est d'y arriver et de retourner chez soi et de se mélanger à d'autres personnes.