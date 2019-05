Liège: des revendications pour soutenir les sans-papiers (Vidéo)

A quelques jours des élections fédérales, le collectif de soutien aux sans-papiers de Liège a déposé sur la table plusieurs revendications: la dépénalisation du séjour irrégulier, la régularisation des sans-papiers, un élargissement des voies d'accès au séjour légal en Belgique, la fin du critère du règlement de Dublin qui oblige le premier pays européen par lequel le migrant arrive à traiter la demande, la fermeture des centres fermés et l'arrêt des expulsions.

Le collectif a rencontré des responsables du cdH, du PS, d'Ecolo et du PTB. Il n'a pas eu d'entretien avec le MR qui n'a pas répondu, précise France Arets, membre du collectif.

Combien y a-t-il de sans-papiers à Liège? Combien de personnes transitent par le centre fermé de Vottem? « C'est très difficile d'évaluer le nombre de personnes sans-papiers sur Liège », répond France Arets. « On les évalue en Belgique entre 100 et 150.000. Ce qu'on sait malheureusement, c'est que, sur une année, il y a 1000 personnes qui passent par le centre fermé de Vottem, il y a 7000 personnes qui passent par l'ensemble des centres fermés en Belgique. Ces personnes, nous les connaissons. Il y a des personnes qui, hier, étaient à côté de vous en train de conduire leurs enfants à l'école, qui étaient en train même parfois de travailler quelque part, et qui se retrouvent du jour au lendemain arrêtés et menacés d'expulsion ».

Le collectif de soutien aux sans-papiers de Liège précise aussi que l'enfermement des enfants reste un combat prioritaire. France Arets: « On aurait pu croire que c'était terminé avec l'arrêt du Conseil d'Etat qui interdit de maintenir la détention des enfants dans les pavillons annexes du 127 bis. Mais en réalité, cet arrêt concerne uniquement les nuisances sonores pour les enfants dans le cadre de cet enfermement. Nous avons donc ré-interpellé les différents partis pour demander que cet enfermement des enfants auquel il faut mettre fin soit une priorité ».