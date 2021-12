Liège : des pompiers à nouveau en grève, plusieurs casernes fermées

Un nouveau mouvement de grève, en front commun, a débuté ce 31 décembre à 8h, au sein de la zone de secours Liège Zone 2, indiquent les délégations syndicales CGSP et SLFP. C'est la troisième grève en deux semaines.

Selon ces derniers, sur les 80 pompiers prévus ce matin, seuls 34 étaient présents pour la garde de jour. Plusieurs casernes pompiers sont fermées : à Grâce-Hollogne, à Grivegnée, à Hermalle, et à Flémalle.

Le front commun dénonce un manque de dialogue social avec la direction. Il souhaite notamment obtenir une couverture accident du travail adaptée à leur profession et aux risques encourus en tant que pompier. Selon les syndicats, "il n’est pas concevable qu’un pompier blessé en intervention doive assumer certains frais médicaux consécutifs à son accident de travail."

CGSP et SLFP indiquent également vouloir défendre leurs collègues visés par le projet fédéral de licenciement, dans le cadre de la vaccination contre le Covid-19. Et ce "alors que nous manquons déjà cruellement de personnel (selon notre direction, 20% de notre personnel risqueraient de se faire licencier)", précisent encore les représentants syndicaux.

Ces derniers dénoncent aussi "l’absence de réelle concertation sociale pour les décisions importantes, notamment vis-à-vis de la santé et de la sécurité des travailleurs."

Ils évoquent par ailleurs une procédure disciplinaire à l'encontre de deux agents.

Du côté de la direction, on s'étonne de ce mouvement. Du côté du gouverneur, on confirme que 17 réquisitions ont été signées pour assurer un service minimum. Et en cas de sinistre grave, des contacts préalables ont été pris aussi avec les zones voisines de secours.