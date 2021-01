Liège : des conseils juridiques pour les étudiants dispensés par des étudiants

Trois étudiants en droit de l’Université de Liège lancent une asbl pour dispenser des conseils juridiques à d’autres étudiants de l’enseignement supérieur liégeois.

Ce service est baptisé ConsuLex ULiège. Il sera opérationnel fin février. Une quinzaine d’étudiants en droit sera recrutée pour le faire fonctionner. L’initiative est soutenue par l’Université de Liège.

Florian Dothée est un des trois cofondateurs de ConsuLex Uliège. Il explique : "Ça part de deux constats. Premièrement, à côté de nos études, on n’a pas trop l’occasion de mettre en pratique tout ce qu’on apprend. Deuxièmement, on a remarqué qu’il y avait énormément de problèmes juridiques dans la vie d’un étudiant et, malheureusement, on n’a pas toujours accès à des services juridiques de qualité et à des prix accessibles pour les étudiants. Notre asbl est totalement indépendante de l’université, mais l’université sera derrière pour nous épauler.".

Amandine Tack, également cofondatrice, ajoute : "Nous avons déjà mené de petites enquêtes. D’une part, les étudiants en droit veulent vraiment beaucoup plus de pratique et, d’un autre côté, les étudiants qui, eux, ont des problèmes juridiques sont vraiment en demande. Nous allons pouvoir toucher à énormément de matières. Ça peut partir des baux étudiants, mais également les problèmes familiaux, des litiges civils, … Le but, c’est non pas de les représenter, ni d’aller en justice du tout, c’est vraiment de leur donner un a priori sur le problème qu’ils rencontrent, les aiguiller et savoir s’il est utile d’aller voir un avocat et, dans ce sens, les réorienter vers le Barreau ou même le bureau d’aide juridique. Et si ce n’est pas nécessaire, leur apporter une réponse à notre niveau.".

Des informations complémentaires sont disponibles sur la page Facebook de ConsuLex Uliège.