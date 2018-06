Liège : des centaines de personnes, dont de nombreux policiers, ont assisté aux funérailles de Lucile Garcia et Soraya Belkacemi

Un écran géant a été placé à l'extérieur - © RTBF

Le public pouvait suivre la cérémonie sur un écran géant.

La cérémonie a été célébrée par Mgr Jean-Pierre Delville.

Il régnait un lourd silence tandis que les cercueils étaient acheminés vers l'intérieur.

Etaient notamment présents aux funérailles, outre un représentant du Roi et le prince Laurent, le Premier ministre Charles Michel (MR), les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Jan Jambon (N-VA) et Koen Geens (CD&V), le ministre des Pensions Daniel Bacquelaine (MR), celui de la Coopération au Développement Alexander De Croo (Open Vld), le ministre-président wallon Willy Borsus (MR) et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rudy Demotte (PS), le président du PS Elio Di Rupo, les ministres de la Culture et de l'Egalité des chances en Fédération Wallonie-Bruxelles, Alda Greoli (cdH) et Isabelle Simonis (PS), la présidente du Sénat Christine Defraigne (MR) ou encore le président de la Chambre Siegfried Bracke (N-VA).

Jan Jambon a remis aux deux policières la croix civique de première classe à titre posthume.