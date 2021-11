Liège : des bourses et prix de quatre millions d'euros pour renforcer la recherche médicale

Un montant record de 4 millions d'euros va être distribué pour soutenir la recherche médicale à Liège, annonce la Fondation Léon Fredericq, qui a remis ses bourses et prix mercredi aux lauréats. Six sur dix des bénéficiaires des 163 subsides cette année sont des chercheuses, note la fondation.

Le montant pour soutenir la recherche médicale mais aussi la lutte contre le cancer à Liège est distribué sous forme de subsides, bourses d'équipement, bourses de voyage, bourses de fonctionnement, bourses de recherche clinique et prix spécifiques, explique la fondation, dans un communiqué diffusé jeudi.

En tout, 163 subsides sont attribués à des chercheurs impliqués dans toutes les composantes de la Médecine à la suite d'un appel à projets lancé en avril dernier.

La fondation, créée par le CHU de Liège et l'ULiège, est à même de soutenir de la sorte la recherche médicale en région liégeoise grâce au soutien de partenaires, comme des entreprises et associations, mais aussi de legs et dons privés.