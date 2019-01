Liège: dans sa fuite, un détenu en congé pénitentiaire heurte plusieurs fois un véhicule de patrouille

Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi. Une voiture de police a repéré un véhicule dont la plaque était signalée volée. À la vue des policiers, le conducteur et sa passagère ont pris la fuite. S'est alors engagé une course-poursuite.

L'automobiliste a heurté plusieurs fois le véhicule de patrouille avec sa voiture avant de finir sa course à Jupille Il a ensuite tenté de fuir en enjambant le mur du cimetière. Et c'est en enjambant un dernier mur qu'il a effectué une chute de plus de cinq mètres. Blessé, il a pu être intercepté avant d'être conduit au CHR de la Citadelle.

L'homme était en fuite. Il n'avait pas réintégré la prison au terme d'un congé pénitentiaire.