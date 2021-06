Liège : Benjamin Chiêm, un doctorant de l'UCLouvain, remporte la finale belge de "Ma thèse en 180 secondes"

La septième finale interuniversitaire belge du concours Ma Thèse en 180 secondes s’est tenue ce jeudi à l’Université de Liège.

Elle a opposé quinze chercheurs et chercheuses réalisant une thèse de doctorat venus de cinq universités, à savoir l’UCLouvain, l’ULB, l’ULiège, l’UNamur et l’UMons. Ils devaient présenter en 180 secondes leurs recherches à destination du grand public, en français, dans une forme à la fois vulgarisée, claire et convaincante.

Le lauréat de cette finale est Benjamin Chiêm de l’UC Louvain. Le jury a primé sa présentation de sa thèse : "Les réseaux sociaux et votre cerveau : des cousins mathématiques !"

Benjamin Chiêm a également remporté le prix des professionnels de la communication scientifique et le prix des anciens participants,, ex aequo pour ce dernier avec Marianne Durieux de l’UMons dont l’exposé s’intitulait "Pour en finir avec les enfants paquets ?".

Le prix du public a, lui, été décerné à Charlotte Minsart de l’ULB pour "Overdose au paracétamol et volte-face mortelle d’HMGB1".

Le 30 septembre, le lauréat, Benjamin Chiêm représentera la Belgique à la finale internationale francophone à Paris où concourront des candidats de 25 pays.