Liège: appel à la grève entendu 5 sur 5, le point sur la situation

Journée de grève générale ce vendredi. Des grèves et des actions syndicales sont programmées toute la journée, dans tout le pays et forcément en région Liégeoise. En front commun, les syndicats dénoncent la politique du gouvernement. Les grévistes réclament un meilleur pouvoir d'achat et s'opposent fermement à la réforme des pensions.

Les conséquences de cette journée d'actions en région liégeoise sont bien visibles dans les transports en communs notamment. La paralysie est quasi générale. "La majorité du réseau est à l’arrêt ce matin, cependant quelques lignes circulent dans les région de Verviers, Eupen et dans les Fagnes. Des piquets de grèves bloquent l’ensemble des dépôt de la région", explique Carine Zanella, la porte-parole du Tec Liège-Verviers.

Perturbations dans les écoles

Cela concerne surtout le fondamental où il n'y a pas d'examens. Mais des surveillants assurent l'accueil des élèves.

Le personnel des entreprises débraye

Dans le secteur industriel, certains zonings sont bloqués par l’intermédiaire de barrages filtrants. Au niveau des entreprises, à l'arrêt ce vendredi: Aero boorster, l'ex-Techspace aux Hauts Sart, la FN, CMI, entre autres.

La mobilisation devrait être forte aussi dans le secteur de l'alimentaire, avec du personnel en grève, des distributions de tract aux clients, notamment chez Delzaize, Colruyt, Carrefour...

Toujours au niveau des magasins, une action a débuté vers 7h30 ce vendredi devant le Ikea à Hognoul. Selon Brigitte Streel, permanente CNE, l’enseigne n’a pas été choisie par hasard : "c’est une grande entreprise du secteur commerce qui est sous le feu de l’actualité puisqu’on a annoncé un plan de restructuration. Les travailleurs commencent tôt le matin, dés 5h. L’idée c’est de toucher les travailleurs qui terminent déjà une première prestation le matin et ceux qui débutent la prestation de début de journée".

Des "actions surprises" sont aussi prévues sur des chantiers de construction afin de sensibiliser les travailleurs détachés à la problématique du dumping social.

Service minimum dans les prisons

Dans les prisons, le mouvement et bien suivi également. Ce sera service minimum aujourd'hui. Aucune visite, les sorties au préau ne seront pas organisées. De nombreux gardiens de Lantin sont en effet aussi en grève comme la police qui en est à sa deuxième journée d'action d'affilée.