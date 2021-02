Liege Airport : "On ne badine pas avec les règles de la gouvernance publique" affirme Jean-Luc Crucke au Parlement wallon

"Fermeté, solidarité et stabilité ", trois mots pour résumer la pensée de Jean-Luc Crucke (MR) au lendemain du licenciement pour faute grave du CEO de Liege Airport, Luc Partoune. "On ne badine pas. On ne transige pas avec les règles de la gouvernance publique", a affirmé ce mercredi le ministre wallon en charge des Aéroports.

Je ne suis pas à la recherche de mains invisibles mais on ne peut plus accepter que des mains soient salies avec de l’argent public.

"Les organes de contrôles de la société ont fonctionné. Les informations sont remontées au conseil d’administration de l’aéroport qui a lancé un audit externe. A la lumière des résultats, et avec la prudence voulue, celui-ci a pris ses responsabilités. Je suis solidaire de sa décision", a assuré le ministre aux nombreux parlementaires de tous les partis qui l’interrogeaient sur le sujet en séance plénière du parlement régional. "Il faut reconnaître l’homme de performance, pour l’aéroport, qu’est Luc Partoune mais les faits ne sont pas légers. On ne badine pas avec les règles de la gouvernance publique", a poursuivi Jean-Luc Crucke.

L’audit sera-t-il rendu public ?

Les parlementaires ont interpellé le ministre Crucke sur cette question. "Moi-même, je ne suis pas possesseur de cet audit. Je ne l’ai pas. Il y a des règles du droit du travail qu’il faut respecter. J’ai par contre reçu un rapport du commissaire du gouvernement qui nous représente au sein du conseil d’administration. Et clairement, les faits qu’on retrouve dans ce rapport sont les faits qu’on a pu lire dans la presse. Ils ne sont pas légers, c’est le moins qu’on puisse dire", explique-t-il.

Le conseil d’administration va-t-il transmettre le rapport à la justice ?

"Certains éléments ont été transmis à la justice. D’autres sont encore instruits au sein de la société", a-t-il précisé alors que le député Ecolo Olivier Bierin s’inquiétait de la suite de la procédure. "Je ferai rapport demain/jeudi au gouvernement wallon auquel je soumettrai une proposition", a encore indiqué le ministre Crucke sans vouloir en dire davantage. "Je ne suis pas à la recherche de mains invisibles mais on ne peut plus accepter que des mains soient salies avec de l’argent public", a-t-il conclu.