Liège Airport : "les incidents se multiplient" dénonce le mouvement Demain

Le mouvement de gauche Demain dénonce une mulitiplication des procédures d'urgence à l'aéroport de Liège.

Ce incidents accuse le porte-parole Pierre Eyben, concernent des avions gros porteurs : "Le 19 mars un Boeing 747 de ASL Airlines à destination de New-York opérait une vidange de carburant en Mer du Nord avant de revenir à Liège. Le 4 mai c’était un B747 opéré par Air Atlanta Icelandic [...]. Le 1er juin le même incident pour le même avion et la même compagnie [...]. Le 22 juin [...] procédure d’urgence pour un B747 de Challenge Airlines à destination de New-York. Et enfin, [...] nouvelle procédure d’urgence avec déroutement au-dessus de la France ce 28 juin pour un B747 opéré à nouveau par Air Atlanta Icelandic."

Le même communiqué compte le "déroutement sur Liège Airport d’un B747 le 20 février, avion qui avait perdu des parties de moteur après le décollage, diverses pièces métalliques tombant à proximité du village de Meerssen, des voitures étant endommagées, un débris blessant même une personne."

"Depuis le mois de juin, c'est pratiquement un incident par semaine" assure Pierre Eyben. "Et ce sont parfois les mêmes avions qui ont des incidents les uns à la suite de l'autre. L'aéroport et les autorités locales doivent établir des règles sur le type d'avions qu'ils veulent bien voir arriver. Ils doivent aussi pouvoir tirer la sonnette d'alarme par rapport aux avions qui volent.

On fait voler de vieux avions sur lesquels on a des incidents répétés. Quelqu'un doit dire stop . C'est à l'autorité gestionnaire de l'aéroport de le faire. Nous sommes déjà la poubelle sonore de l'Europe avec les vols de nuit, on ne veut pas être la poubelle avec les types d'avions qui volent et se retrouver demain avec un accident."

Le porte-parole de Liège Airport n'a pas souhaité réagir.