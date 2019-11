Liège à vélo ? Des associations prennent le pouls auprès des Liégeois.

Fait-il bon rouler à vélo à Liège ? Le Gracq, Pro Vélo Liège, d’autres associations cyclistes et des vélocistes ont lancé une enquête en ligne pour recueillir l’opinion des Liégeois. Sondage lancé sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours. Près de 1600 internautes ont déjà donné leur avis.

L’objectif de cette enquête, c’est donc de faire un état des lieux des déplacements à vélo dans et autour de Liège. Les aménagements, la circulation des voitures, le stationnement, les cyclistes répondent à une série de question sur leur ressenti quand ils sont en selle. Des enquêtes de ce type, cela se pratique depuis des années en Allemagne, depuis deux ans en France, mais en Belgique, c’est une première. "L’idée c’est qu’avec ce baromètre, on classe les villes, on leur donne un label par rapport à leur 'cyclabilité'", explique Patrick Jacqmin, bénévole au GRACQ Liège.

Ne pas se comparer aux Pays-Bas ou à la Flandre

"On a voulu faire cela pour Liège, pour pouvoir positionner Liège par rapport à d’autres villes de taille similaire, des villes émergentes au niveau cyclable. L’idée, c’est de ne pas toujours se comparer aux Pays-Bas ou à la Flandre, mais plutôt à des villes comme Dijon, Reims, Grenoble qui sont de même taille et à peu près au même niveau que nous en matière de pratique cyclable". Classer les villes, une façon aussi de faire pression sur les pouvoirs locaux comme "la ville mais aussi la Région wallonne, les TEC ou encore la police. L’idée c’est d’encourager le développement du vélo à Liège."

En quelques jours, près de 1600 personnes ont déjà participé à cette enquête. Elle devrait être renouvelée tous les deux ans pour mesurer les évolutions. L’enquête reste ouverte jusqu’au 30 novembre.