Liège: 50 millions et demi d'euros pour redynamiser la ville

50 millions et demi d’euros, c’est la somme dont va bénéficier la ville de Liège dans le cadre d’un plan de relance de la Région wallonne. 10 millions d’euros sont ajoutés par la Ville elle-même. Voilà de quoi financer toute une série de projets pour redynamiser la ville.

Des projets qui touchent à la création de nouveaux logements, la rénovation de ceux qui sont inoccupés, le réaménagement de quelques places publiques, la création de plus d’espaces verts. La Ville dit aussi vouloir engager des moyens pour tout ce qui touche à la mobilité douce et qui concerne donc les cyclistes et les piétons.

Plus d’un tiers de ce budget sera consacré à la rénovation énergétique de bâtiments : changement de châssis ou meilleure isolation. Pour sélectionner les projets prioritaires, la ville de Liège s’est basée sur son cadastre énergétique. Un document sur lequel elle planche depuis plusieurs années. Roland Léonard, échevin des Travaux, des bâtiments et des Espaces publics : " Les dossiers prioritaires sont le complexe administratif Saint-Georges qui sera complètement isolé et rénové, l’Hôtel de ville, quatre crèches dont celle de Chênée qui sera complètement réhabilitée avec de nouveaux châssis, de nouvelles isolations de murs, de toits, également les halls omnisports qui se trouvent aux abords des piscines communales que nous rénovons actuellement, à savoir celles de Grivegnée et d’Outremeuse"