Licenciements abusifs chez Bravvo? le bourgmestre de Bruxelles accepte d'en discuter

Une petite centaine de membres du personnel de l'ASBL communale Bravvo se sont rendus à l'hôtel de ville de Bruxelles, ce jeudi en fin de matinée. Ils voulaient ainsi soutenir leurs quatre collègues brutalement licenciés pour faute grave, le vingt avril dernier. La direction de l'ASBL leur reprochait notamment, un trou dans la caisse d'environ 400 euros en 2017 et un double financement de voyages avec les jeunes.

Les représentants du personnel contestent toutefois les reproches formulés à l'encontre de ces quatre personnes. Pour Laure Mesnil, secrétaire permanente à la CNE, "En lisant le dossier, on a découvert qu'il contenait des informations mensongères, matériellement impossibles. On reprochait à un animateur d'avoir participé à un camp alors qu'il n'y était pas. A un autre, il est reproché de ne pas avoir divulgué le nom d'un jeune impliqué dans une agression". Des faits, qui selon cette syndicaliste ne peuvent être considérés comme une faute grave et justifier un licenciement. La nouvelle direction de Bravvo aurait fait preuve, selon le personnel, d'autorité excessive dans ce dossier.

En fin de matinée, les permanents syndicaux ont été reçus par le collège des bourgmestre et échevins. A l'issue de la rencontre, ils estimaient que la porte était ouverte à la poursuite d'une discussion. La prochaine rencontre est prévue la semaine prochaine.

Bravvo est une ASBL communale chargée de la prévention et de la lutte contre l'insécurité. Elle emploie 260 personnes.