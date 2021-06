Libramont : un Musée des Celtes transitoire et de haut niveau va voir le jour

Vous n’avez pas vu d’échafaudages, de grues ou d’ouvriers autour du Musée des Celtes de Libramont ? Il est pourtant fermé depuis plus d’un an, pour cause de travaux de transformation. En réalité ce chantier n’a jamais commencé.

Il s’agissait au départ de rendre le musée accessible aux personnes à mobilité réduite, avec la construction d’une annexe et l’installation d’un ascenseur. Puis d’en profiter pour repenser la muséographie.

Mais au final, le budget pour réaliser tout ce chantier s’est révélé trop élevé. La commune de Libramont-Chevigny préfère réfléchir à un autre projet plus ambitieux pour le musée. En attendant, un Musée des Celtes transitoire va voir le jour comme le confirme Jonathan Martin, Echevin de la Culture à Libramont :

"Il y a une dynamique qui a été lancée, et on n’a pas souhaité qu’elle soit arrêtée. C’est ainsi que nous avons travaillé à l’idée de projet d’un musée transitoire, nous laissant le temps pour le projet de musée définitif. Nous avons une plus value sur le plan patrimonial et sur le plan touristique à laquelle nous tenons, et nous avons investi la halle aux foires qui accueillera ce musée transitoire pour lequel toute la muséographie a été repensée. Ce n’est donc pas un musée transitoire au rabais, c’est de haut niveau, et ce sera proposé dès cet automne, on l’espère."

Aujourd’hui le musée a besoin du citoyen pour finaliser la reconstitution de son nouveau char celtique. Une campagne de crowdfunding, financement participatif est lancée, en raison du coût élevé pour la réalisation de cette réplique, précise Julie Cao-Van, du Musée des Celtes :

"Le problème c’est que l’on ne s’improvise pas artisan celtique. Nos artisans spécialisés en reconstitution, que ce soit dans les techniques du bois, ou du métal, ce sont retrouvés à tester des techniques qui n’ont pas fonctionné. On a donc perdu pas mal d’argent à refaire des pièces qui ne fonctionnaient pas, qui ont cassé, et là nous sommes sur la fin. Nous avons finalisé les roues, mais on a raté les essais sur le timon. Donc il manque un peu d’argent pour pouvoir remotiver nos artisans."

Cette reconstitution sera la réplique la plus exacte possible d’un véhicule retrouvé dans une tombe à char fouillée sur la commune de Libramont, dans le village de Sberchamps.

La campagne se clôt le 19 juin. Infos sur la page facebook ou le site du Musée des Celtes.