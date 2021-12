Libramont: pour une la mobilité douce, vélos et piétons

Le dernier plan de mobilité remontait à 2005. C'est pourquoi il était temps de le réactualiser précise Carole Janssens, Echevine de la mobilité à Libramont:

"L'idée était d'actualiser notre plan communal de mobilité qui date de 2005, et il était temps de refaire toute l'étude. Et une des envies du Collège était de développer la mobilité douce, piétonne et cyclable. Nous réfléchissons à des itinéraires Bis, pour la sécurité, la convivialité et le côté agréable des cyclistes et des piétons".

La population libramontoise sera invitée en janvier, à des réunions teams pour prendre connaissance et participer au plan communal de mobilité.