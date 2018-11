Libramont: la liste du bourgmestre sortant fera finalement partie de la nouvelle majorité

Nouveau rebondissement à Libramont : à moins d'un mois de la mise en place des nouveaux bourgmestres et conseils communaux, la coalition annoncée le soir du 14 octobre n'en sera finalement rien. Pour rappel, la liste du bourgmestre sortant Paul Jérouville CHEVI2018 perdait le pouvoir après 60 ans dans la majorité. Les deux autres listes Libr'envol et Libr@vous en avaient donc profité pour former une alliance, annonçant Hélène Arnould comme première femme bourgmestre de la commune.

Mais retournement de situation ce lundi matin, la liste du bourgmestre sortant CHEVI2018 reste dans la majorité en s'alliant avec Libr'Envol. Jonathan Martin, seul élu de cette dernière liste, affirme qu'une seule réunion avec Libr@vous s'est tenue ces trois dernières semaines et que très peu de contacts ont suivi. Il explique qu'il a "vite déchanté" après avoir scellé cet accord le soir du scrutin et dénonce un manque de loyauté de la part de la liste d'Hélène Arnould. Des discussions auraient en effet eu lieu dans son dos, promettant des mandats à certains candidats qui devaient normalement revenir à Jonathan Martin.

Suite à ces constats, Libr'Envol s'allie donc avec CHEVI2018 qui reste finalement dans la majorité, avec Laurence Crucifix comme future bourgmestre. Le bourgmestre sortant Paul Jérouville, quant à lui, sera simple conseiller à partir du 3 décembre. Le pacte de majorité a été déposé ce lundi matin.