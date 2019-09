Libération de Liège : le drame de Fontainebleau, 95 morts, le jour de l’arrivée des Américains

À l’occasion des célébrations des 75 ans de la libération de Liège, retour sur ce qui restera le pire drame de la libération de la Cité Ardente : le drame de Fontainebleau.

En ce 7 septembre 1944, les Américains approchent de Liège. Les Allemands cherchent à mettre des obstacles sur leur route. Pour freiner l’arrivée des troupes alliées, l’armée allemande veut détruire les grands carrefours à l’entrée de Liège, mais l’un de leur char va exploser, et provoquer la mort de 95 Liégeois.

Alain Colignon, historien au CEGES, le Centre d’études et de documentation guerres et sociétés revient sur cet événement : "C’est un petit tank radioguidé par les Allemands qui devait déposer une charge d’explosifs de plusieurs centaines de kilos à hauteur du carrefour de Fontainebleau (quartier Sainte-Marguerite) un autre tank devait faire la même chose pour les carrefours Hocheporte et du cadran. La charge a explosé plus tôt que prévu, un habitant du quartier, un brave homme répondant au nom de Maurice Waha a sauté sur le tank en marche et les Allemands qui observaient ca de loin auraient actionné la charge explosive quelques secondes avant d’atteindre le cœur du carrefour. Mais il y avait une file d’une centaine de personnes qui attendaient pour sa ration de pain… Et avec le souffle de l’explosion, il y a eu une centaine de tués. Ce qui est énorme."

Chaque année, le quartier Sainte-Marguerite organise une cérémonie du souvenir de ce 7 septembre 1944.

Les Allemands ont aussi fait sauter les deux autres petits blindés remplis de dynamite au pied de la rue de Campine et au Cadran. Ils n’ont fait que des dégâts matériels. Aucun de ces actes n’a réellement gêné la progression des troupes alliées.