Libération de Bruxelles: nous sommes retournés sur les lieux exacts de ces photos d'archives

C’était il y a 75 ans : les soldats britanniques, accompagnés des Belges de la brigade Piron , entraient dans Bruxelles, marquant la fin de l’occupation allemande dans la capitale. Les Bruxellois descendent en masse dans les rues pour voir défiler les troupes alliées. On sort les drapeaux, on grimpe sur les véhicules qui paradent dans les rues. Les Belges laissent éclater leur joie après quatre ans de présence ennemie sur leur sol.

Un militaire le pied sur le capot de son véhicule, un jeune scout sur son vélo de course, des dizaines de personnes sur un char Sherman… Aujourd’hui, tout ça n’est plus qu’un lointain souvenir. Tout comme les enseignes publicitaires lumineuses au sommet des bâtiments. Toutes ces constructions ont été abattues dans les décennies qui ont suivi. A quelques exceptions près. Sur la droite par exemple, un immeuble existe toujours. Juste à côté de l’actuel UGC de Brouckère, il abrite le Cheese Cake Café.

Le palais de justice

Début septembre 1944, il ne reste plus rien de la coupole du palais de justice. Dans leur fuite, les Allemands ont mis le feu à l’édifice. "Ce gigantesque bâtiment n’est pas pris pour cible par hasard : il se dresse bien au-dessus de la ville et constitue un véritable symbole pour le pouvoir judiciaire. De plus, on y conserve beaucoup de documents juridiques d’une grande valeur qui peuvent venir à point, après la Libération, lorsqu’il s’agira de juger les collaborateurs et les criminels de guerre allemands", avance le site belgiumwwii.be.

En 2019, le palais de justice est encore entouré d’échafaudages. Des rénovations sont en cours depuis de longues années… et les travaux ne devraient pas se terminer avant 2040 selon les dernières prévisions.