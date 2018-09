Libération d'un meurtrier de Kitty Van Nieuwenhuysen: rassemblements de policiers devant les palais de justice

Environ 200 policiers se sont rassemblés ce mercredi midi devant le palais de justice de Bruxelles, place Poelaert. Ils manifestaient contre le placement sous surveillance électronique de Noureddine Cheikhni, condamné à 30 ans de prison avec deux complices pour home-jacking avec circonstance aggravante de meurtre sur une jeune policière, Kitty Van Nieuwenhuysen. Certains des policiers présents auraient dû travailler avec cette policière, tuée en service.

Les policiers présents déplorent qu'il n'y ait aucun suivi en ce qui concerne la sécurité des agents. "Kitty n'est plus là. Et depuis 2012 on demande un signal clair de la part de la Justice en ce qui concerne la violence envers les policiers. On constate qu'on fait des soldes dans la Justice : après un tiers de sa peine le mec est en liberté. Il peut profiter du soleil" explique Mario Thys, président provincial Bruxelles capitale au syndicat SNPS.